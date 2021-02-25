Экономист назвал причину бедности в России
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ рассказал НСН, как победить бедность в РФ.
Победить бедность в России возможно, но тому есть несколько препятствующих факторов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он добавил, что власти не собираются опускать руки, эта работа будет продолжаться.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц назвал в интервью НСН эти «препятствующие факторы».
«Нам мешают финансовые ограничения, которые не позволяют реализовывать такие программы. Беда России не в том, что у нас бедные пенсионеры, а бедные работающие. Они получают так мало, но при этом работают... Мы делаем какие-то телодвижения, чтобы поднять минимальную заработную плату, но мы не можем ее сильно поднять. Российский бизнес получает очень небольшие инвестиции, работает на старом оборудовании и низкая производительность труда. Нужны инвестиции, чтобы ее поднять. Так что проблема трудная», - резюмировал эксперт.
Официальный представитель Кремля, говоря о борьбе с бедностью, уточнил, что речь идет именно про бедность, а не про нищету. И эта та тема, которую, по его словам, президент в своем послании к Федеральном собранию не проигнорировал ни разу.
«Верю, что в России можно победить бедность, потому что в стране огромные возможности. Мы – страна с огромным населением, а это – большое богатство, это огромный рынок, на котором можно много чего продавать. Россия – страна с огромной территорией, на которой много полезных ископаемых, и если мы не просто их вывозили, а обрабатывали, мы могли больше на этом зарабатывать. Россия занимает выгодное транспортное положение между Китаем и Европой, и этот транспортный коридор тоже мог бы приносить прибыль. Возможности огромные, было бы желание государства эту проблему решить», - уверен Липсиц.
К слову, сегодня Китай заявил о полной победе в борьбе с бедностью. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что за последние 8 лет страна инвестировала на эти цели около 246 миллиардов долларов. Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году.
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