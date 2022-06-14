«Нет худа без добра»: Песков оценил экономическую ситуацию в России

«Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — отметил представитель Кремля в интервью ТАСС.

Песков высказал мнение, что роль резервных валют — доллара и евро — ослабевает, пишет «Свободная пресса». По словам представителя Кремля, в мире осознают, что не следует «класть все яйца в одну корзину» из-за того, что деньги или объекты в «некой стране» могут «просто отобрать», отмечает телеканал «360».

