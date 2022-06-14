«Нет худа без добра»: Песков оценил экономическую ситуацию в России
Россия оказалась в тяжелой ситуации из-за беспрецедентной экономической войны, которую ведут против страны, однако «нет худа без добра». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — отметил представитель Кремля в интервью ТАСС.
Песков высказал мнение, что роль резервных валют — доллара и евро — ослабевает, пишет «Свободная пресса». По словам представителя Кремля, в мире осознают, что не следует «класть все яйца в одну корзину» из-за того, что деньги или объекты в «некой стране» могут «просто отобрать», отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- Московская биржа приостановила торги швейцарским франком
- Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины
- СМИ: Папа римский встретится с патриархом Кириллом в сентябре 2022 года
- «Нет худа без добра»: Песков оценил экономическую ситуацию в России
- Представители Торгово-промышленной палаты Афганистана посетят ПМЭФ
- В России на 30% сократилось производство стекла
- Германия в мае столкнулась с рекордной инфляцией
- СМИ сообщили о взрыве в Брянской области близ границы с Украиной
- СМИ: Российские бизнесмены продолжают полеты над ЕС в обход санкций
- Пророссийские власти Запорожья заявили о планах взять под контроль всю территорию региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru