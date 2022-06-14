Путин обсудит в Санкт-Петербурге вопросы развития автопрома

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома, сообщает РИА Новости.

Российский авторынок в мае продолжил падение

По его словам, совещание пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня, накануне основного дня ПМЭФ.

«Путин проведёт очную встречу... Будут представители крупного бизнеса из автопрома... представители правительства», - уточнил представитель Кремля.

Ранее китайская государственная автомобилестроительная корпорация Beiqi Foton Motor Co. заявила о планах локализовать в России производство пикапов и грузовиков, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтопромПМЭФДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры