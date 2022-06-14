Путин обсудит в Санкт-Петербурге вопросы развития автопрома
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома, сообщает РИА Новости.
По его словам, совещание пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня, накануне основного дня ПМЭФ.
«Путин проведёт очную встречу... Будут представители крупного бизнеса из автопрома... представители правительства», - уточнил представитель Кремля.
Ранее китайская государственная автомобилестроительная корпорация Beiqi Foton Motor Co. заявила о планах локализовать в России производство пикапов и грузовиков, сообщает RT.
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