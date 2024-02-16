«Достойно и недорого»: Спрос на российские духи вырос на 50%
Из сегмента люксовых зарубежных духов в РФ произошел сильный отток, отметила в эфире НСН Оксана Чернышова.
Спрос среди россиян на духи отечественного производства вырос на 50%, рассказала президент Гильдии парфюмеров (СПб) Оксана Чернышова в интервью НСН. По ее словам, качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовым зарубежным парфюмом.
Ранее сообщалось, что цены на духи в России за год уменьшились на 24%. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак». Отмечается, что средняя стоимость флакона всех видов духов в стране в 2023 году составила 1545 рублей. В 2022 году – 2042 рубля. Чернышова отметила, что спрос падает на зарубежные духи, а за ним и цена.
«Россияне в последнее время предпочитают отечественную парфюмерию, потому что качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовой и масс-маркетом, которые находятся в общем пользовании. Спрос на авторскую парфюмерию российского производства вырос на 50%. Огромной популярностью также стали пользоваться парфюмерные мастер-классы, на которых можно создать свой собственный парфюм по цене флакона из магазина люкс. Этот момент сподвигает многих людей на пробу себя в роли парфюмера, у многих получаются достойные духи, которые они отмечают как гораздо лучшие, чем они покупали в тех же duty-free и магазинах. Спрос на мастер-классы возрос на 200%», – сказала Чернышова.
Она отметила, что из сегмента люксовых зарубежных духов в РФ произошел сильный отток. По словам Чернышовой, цены на такие духи снижаются из-за того, что большие объемы все еще лежат на складах и плохо продаются.
«Люксовые духи пользовались особым спросом, потому что по ним тебя узнают. Самый большой отток произошел именно из этого сегмента. В 2022 году и в начале 2023 очень многие закупались с запасом, брали по несколько флаконов, боясь, что больше никогда не смогут купить свои любимые духи. Спрос рождает предложение, к нам по параллельному импорту приходили огромные партии духов. Сейчас они стоят на складах. У духов есть срок годности в три года, цену на них нужно снижать, рынок перенасыщен», – указала собеседница НСН.
Кроме того, она рассказала, что сырья для производства российских духов не хватает. Чернышова отметила, что сегодня парфюмеры ищут возможность, чтобы наладить поставки сырья на фоне санкций.
«Сырья не хватает. Мы ищем возможности для того, чтобы наладить контакты с зарубежными коллегами по поставкам сырья. Это очень сложный и неприятный момент, когда мы вынуждены покупать по высоким ценам не самое высокое качество. Например, Китай сейчас делает первые шаги в синтезе душистых веществ, но пока качество оставляет желать лучшего, на них рассчитывать нельзя в отличие от немецких и швейцарских концернов, которые столетиями оттачивали свое производство. В России, к сожалению, не производятся душистые вещества, производятся несколько эфирных масел: роза, лаванда, сосна, кедр, шалфей. Но этого недостаточно для того, чтобы производить современные парфюмерные композиции», – резюмировала Чернышова.
В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%. Так, с начала прошлого года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов, передает «Радиоточка НСН».
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