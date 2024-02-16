«Достойно и недорого»: Спрос на российские духи вырос на 50%

«Россияне в последнее время предпочитают отечественную парфюмерию, потому что качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовой и масс-маркетом, которые находятся в общем пользовании. Спрос на авторскую парфюмерию российского производства вырос на 50%. Огромной популярностью также стали пользоваться парфюмерные мастер-классы, на которых можно создать свой собственный парфюм по цене флакона из магазина люкс. Этот момент сподвигает многих людей на пробу себя в роли парфюмера, у многих получаются достойные духи, которые они отмечают как гораздо лучшие, чем они покупали в тех же duty-free и магазинах. Спрос на мастер-классы возрос на 200%», – сказала Чернышова.

Она отметила, что из сегмента люксовых зарубежных духов в РФ произошел сильный отток. По словам Чернышовой, цены на такие духи снижаются из-за того, что большие объемы все еще лежат на складах и плохо продаются.

«Люксовые духи пользовались особым спросом, потому что по ним тебя узнают. Самый большой отток произошел именно из этого сегмента. В 2022 году и в начале 2023 очень многие закупались с запасом, брали по несколько флаконов, боясь, что больше никогда не смогут купить свои любимые духи. Спрос рождает предложение, к нам по параллельному импорту приходили огромные партии духов. Сейчас они стоят на складах. У духов есть срок годности в три года, цену на них нужно снижать, рынок перенасыщен», – указала собеседница НСН.

Кроме того, она рассказала, что сырья для производства российских духов не хватает. Чернышова отметила, что сегодня парфюмеры ищут возможность, чтобы наладить поставки сырья на фоне санкций.