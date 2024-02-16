«Достойно и недорого»: Спрос на российские духи вырос на 50%

Из сегмента люксовых зарубежных духов в РФ произошел сильный отток, отметила в эфире НСН Оксана Чернышова.

Спрос среди россиян на духи отечественного производства вырос на 50%, рассказала президент Гильдии парфюмеров (СПб) Оксана Чернышова в интервью НСН. По ее словам, качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовым зарубежным парфюмом.

Ранее сообщалось, что цены на духи в России за год уменьшились на 24%. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак». Отмечается, что средняя стоимость флакона всех видов духов в стране в 2023 году составила 1545 рублей. В 2022 году – 2042 рубля. Чернышова отметила, что спрос падает на зарубежные духи, а за ним и цена.

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«Россияне в последнее время предпочитают отечественную парфюмерию, потому что качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовой и масс-маркетом, которые находятся в общем пользовании. Спрос на авторскую парфюмерию российского производства вырос на 50%. Огромной популярностью также стали пользоваться парфюмерные мастер-классы, на которых можно создать свой собственный парфюм по цене флакона из магазина люкс. Этот момент сподвигает многих людей на пробу себя в роли парфюмера, у многих получаются достойные духи, которые они отмечают как гораздо лучшие, чем они покупали в тех же duty-free и магазинах. Спрос на мастер-классы возрос на 200%», – сказала Чернышова.

Она отметила, что из сегмента люксовых зарубежных духов в РФ произошел сильный отток. По словам Чернышовой, цены на такие духи снижаются из-за того, что большие объемы все еще лежат на складах и плохо продаются.

«Люксовые духи пользовались особым спросом, потому что по ним тебя узнают. Самый большой отток произошел именно из этого сегмента. В 2022 году и в начале 2023 очень многие закупались с запасом, брали по несколько флаконов, боясь, что больше никогда не смогут купить свои любимые духи. Спрос рождает предложение, к нам по параллельному импорту приходили огромные партии духов. Сейчас они стоят на складах. У духов есть срок годности в три года, цену на них нужно снижать, рынок перенасыщен», – указала собеседница НСН.

Кроме того, она рассказала, что сырья для производства российских духов не хватает. Чернышова отметила, что сегодня парфюмеры ищут возможность, чтобы наладить поставки сырья на фоне санкций.

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«Сырья не хватает. Мы ищем возможности для того, чтобы наладить контакты с зарубежными коллегами по поставкам сырья. Это очень сложный и неприятный момент, когда мы вынуждены покупать по высоким ценам не самое высокое качество. Например, Китай сейчас делает первые шаги в синтезе душистых веществ, но пока качество оставляет желать лучшего, на них рассчитывать нельзя в отличие от немецких и швейцарских концернов, которые столетиями оттачивали свое производство. В России, к сожалению, не производятся душистые вещества, производятся несколько эфирных масел: роза, лаванда, сосна, кедр, шалфей. Но этого недостаточно для того, чтобы производить современные парфюмерные композиции», – резюмировала Чернышова.

В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%. Так, с начала прошлого года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
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