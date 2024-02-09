В России предложили обязать парфюмеров отчитываться о доле спирта в продукции
Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства, в систему маркировки «Честный знак». Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение ведомства в Минфин.
Федеральная служба попросила министерство внести соответствующие предложения в Минпромторг. Кроме того, ведомство предложило рассмотреть возможность внедрения маркировки на виды спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, которые пока ей не подлежат. В России маркируют духи и туалетную воду, при этом служба указывает, что меры можно распространить на лосьоны.
Также Росалкогольтабакконтроль призвал обязать производителей установить автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в продукции на оборудовании для приемки этанола.
«По мнению службы, эти меры позволят решить вопрос с использованием парфюмерно-косметической продукции в качестве продукции двойного назначения», — указали в ведомстве.
Как отметили в Минфине, письмо федеральной службы поступило в министерство, предложенные меры прорабатываются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru