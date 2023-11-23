В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Так, с начала года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов. Эксперты отмечают, что ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок много новых, в том числе из Греции и Испании.