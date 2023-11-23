В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%
В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Так, с начала года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов. Эксперты отмечают, что ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок много новых, в том числе из Греции и Испании.
Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что поставки израильской косметики в Россию парализованы, и сегодня запасы крупных торговых сетей составляют менее 50% от прежнего ассортимента.
Российский рынок косметологии привык к израильским брендам, и в полной мере ощутит их исчезновение с прилавков, рассказала «Радиоточке НСН» омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области Зоя Панина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru