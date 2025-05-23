Количество пострадавших от удара ВСУ по Льгову выросло до 16
Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову Курской области увеличилось до 16. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее ВСУ обстреляли Льгов. После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте, пишет Ura.ru.
«14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь... Четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что двух человек с легкими ссадинами направили на амбулаторное лечение.
По словам врио губернатора, из-за атаки повреждены 30 частных домов, два магазина и автомойка, в 26 квартирах были выбиты окна. Специалисты начнут восстановление объектов в пятницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru