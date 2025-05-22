Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников на Москву

По данным мэра, с начала суток 22 мая над Подмосковьем и прилегающими районами было сбито 51 вражеское воздушное средство.

Министерство обороны в свою очередь сообщило, что с 8:00 до 20:00 мск в целом по стране были уничтожены 159 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

