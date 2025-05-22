Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Из-за угрозы атаки были временно введены ограничения на прием и вылеты в аэропортах Внуково и Жуковский, уточнили в Росавиации. Ранее аналогичные меры принимались в Домодедово с 21:33 до 21:50 мск.
По данным мэра, с начала суток 22 мая над Подмосковьем и прилегающими районами было сбито 51 вражеское воздушное средство.
Министерство обороны в свою очередь сообщило, что с 8:00 до 20:00 мск в целом по стране были уничтожены 159 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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