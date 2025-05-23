Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в РФ
Российские специалисты заранее определяют, какие виды вирусов будут доминировать в стране, и готовят соответствующую вакцину. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
«Мы же каждый год теперь... заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа», - указал Онищенко.
Ученый добавил, что специалисты, зная заранее свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите граждан.
Ранее Геннадий Онищенко предупредил о 36 инфекциях, которые могут стать причиной новой пандемии. В их числе свиной и птичий грипп, метапневмовирус, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бурляев: Российскому кино нужно не менее пяти лет, чтобы достичь уровня советского
- Над территорией России сбили 112 украинских беспилотников
- Астроном из Крыма Борисов открыл 15-ю комету
- СМИ: Трамп после разговора с Путиным разрушил санкционный план ЕС
- Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в РФ
- Количество пострадавших от удара ВСУ по Льгову выросло до 16
- Каллас не смогла правильно назвать три ветви власти ЕС
- В Ельце после падения БПЛА в промзоне пострадали восемь человек
- G7 пригрозила России новыми санкциями при отсутствии перемирия на Украине
- Мелони обсудила с Трампом запуск новых переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru