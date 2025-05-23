Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в РФ

Российские специалисты заранее определяют, какие виды вирусов будут доминировать в стране, и готовят соответствующую вакцину. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Мы же каждый год теперь... заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа», - указал Онищенко.

Ученый добавил, что специалисты, зная заранее свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите граждан.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о 36 инфекциях, которые могут стать причиной новой пандемии. В их числе свиной и птичий грипп, метапневмовирус, пишет Ura.ru.

