Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Сан-Диего

В результате крушения легкомоторного самолета Cessna 550 неподалеку от аэропорта Сан-Диего в Калифорнии погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщил заместитель начальника городской пожарной охраны Дэн Эдди. По его словам, одного из пострадавших уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Авария произошла около 3:45 утра по местному времени. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт инцидента и вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте инициировало расследование обстоятельств катастрофы.

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На данный момент подробности причины падения самолета не раскрываются. Результаты расследования обещают огласить после завершения проверки.

Местные службы экстренного реагирования продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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