Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Сан-Диего

В результате крушения легкомоторного самолета Cessna 550 неподалеку от аэропорта Сан-Диего в Калифорнии погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщил заместитель начальника городской пожарной охраны Дэн Эдди. По его словам, одного из пострадавших уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Авария произошла около 3:45 утра по местному времени. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт инцидента и вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте инициировало расследование обстоятельств катастрофы.