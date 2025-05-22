Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Сан-Диего
В результате крушения легкомоторного самолета Cessna 550 неподалеку от аэропорта Сан-Диего в Калифорнии погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщил заместитель начальника городской пожарной охраны Дэн Эдди. По его словам, одного из пострадавших уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Авария произошла около 3:45 утра по местному времени. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт инцидента и вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте инициировало расследование обстоятельств катастрофы.
На данный момент подробности причины падения самолета не раскрываются. Результаты расследования обещают огласить после завершения проверки.
Местные службы экстренного реагирования продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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