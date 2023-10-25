Московская парфюмерная компания вышла на рынок Казахстана

Московское предприятие, работающее в сегменте нишевой парфюмерии VDOHNI, начало поставлять свою продукцию на казахстанский рынок. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, за последние пять лет компания нарастила объемы производства, расширила линейку продуктов и начала поставлять их в другие регионы РФ и за границу.

«Так, только за девять месяцев 2023 года на предприятии выпустили около шести тысяч флаконов духов, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – отметил Овчинский.

Он также пояснил, что во многом этому поспособствовал спрос аудитории, в том числе зарубежной. С 2022 года продукция VDOHNI начала поставляться в магазины сети «Рив Гош».

В своей продукции компания не применяет готовые отдушки или аналоги различных веществ и добавок. Работа над ароматами начинается с составления парфюмерной формулы, с использованием натуральных ингредиентов.

