Московская парфюмерная компания вышла на рынок Казахстана
Московское предприятие, работающее в сегменте нишевой парфюмерии VDOHNI, начало поставлять свою продукцию на казахстанский рынок. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, за последние пять лет компания нарастила объемы производства, расширила линейку продуктов и начала поставлять их в другие регионы РФ и за границу.
«Так, только за девять месяцев 2023 года на предприятии выпустили около шести тысяч флаконов духов, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – отметил Овчинский.
Он также пояснил, что во многом этому поспособствовал спрос аудитории, в том числе зарубежной. С 2022 года продукция VDOHNI начала поставляться в магазины сети «Рив Гош».
В своей продукции компания не применяет готовые отдушки или аналоги различных веществ и добавок. Работа над ароматами начинается с составления парфюмерной формулы, с использованием натуральных ингредиентов.
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