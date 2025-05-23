В Ельце после падения БПЛА в промзоне пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при атаке беспилотников в Ельце Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как отметил губернатор, в небе над Ельцом были подавлены БПЛА, обломки рухнули в промзоне. Произошел пожар.
«В результате... пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал Артамонов в Telegram-канале.
Глава региона обратил внимание, что в Сети распространяются сведения об утечке после пожара опасных веществ, эти данные не соответствуют действительности.
Кроме того, губернатор сообщил о падении обломков беспилотников на крышу жилого дома. Здание не было разрушено, жильцов эвакуировали. Обошлось без пострадавших.
Ранее в Липецкой области ликвидировали четыре украинских беспилотника, напоминает Ura.ru.
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