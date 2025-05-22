G7 пригрозила России новыми санкциями при отсутствии перемирия на Украине

Страны «Большой семерки» заявили о готовности ужесточить санкции против России в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Канаде.

В документе отмечено, что группа приветствует усилия, направленные на достижение перемирия, однако в случае срыва таких инициатив обещает рассмотреть дополнительные меры давления, включая расширение санкционного режима.

Сенат США заявил о готовности утвердить новые санкции против России

Помимо этого, страны G7 подтвердили, что замороженные российские суверенные активы останутся недоступными до тех пор, пока Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Это решение, как уточняется, принято в рамках действующих национальных правовых систем стран-участниц.

Группа семи, в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, на протяжении конфликта оказывает политическую, экономическую и военную поддержку Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры