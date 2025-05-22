G7 пригрозила России новыми санкциями при отсутствии перемирия на Украине

Страны «Большой семерки» заявили о готовности ужесточить санкции против России в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Канаде.

В документе отмечено, что группа приветствует усилия, направленные на достижение перемирия, однако в случае срыва таких инициатив обещает рассмотреть дополнительные меры давления, включая расширение санкционного режима.