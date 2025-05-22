G7 пригрозила России новыми санкциями при отсутствии перемирия на Украине
Страны «Большой семерки» заявили о готовности ужесточить санкции против России в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Канаде.
В документе отмечено, что группа приветствует усилия, направленные на достижение перемирия, однако в случае срыва таких инициатив обещает рассмотреть дополнительные меры давления, включая расширение санкционного режима.
Помимо этого, страны G7 подтвердили, что замороженные российские суверенные активы останутся недоступными до тех пор, пока Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Это решение, как уточняется, принято в рамках действующих национальных правовых систем стран-участниц.
Группа семи, в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, на протяжении конфликта оказывает политическую, экономическую и военную поддержку Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- G7 пригрозила России новыми санкциями при отсутствии перемирия на Украине
- Мелони обсудила с Трампом запуск новых переговоров по Украине
- СК возбудил дело о теракте после ранения главы района в Курской области
- Белгородская область запросила 3 миллиарда рублей на переселение жителей
- Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников на Москву
- Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Сан-Диего
- Сенат США заявил о готовности утвердить новые санкции против России
- Гарвард лишили права принимать иностранных студентов
- Кандидат в президенты Польши пообещал не отправлять на Украину солдат
- СМИ: Израиль пытался ликвидировать нового лидера военного крыла ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru