СК возбудил дело о теракте после ранения главы района в Курской области
Следственный комитет открыл уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СК, 22 мая украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на гражданскую машину, которая находилась в селе Белица. В результате был ранен глава района. Его травмы затронули бедро и руку.
Волобуев дал показания военным следователям, подтвердив обстоятельства нападения. Ведомство квалифицировало произошедшее как террористический акт по ч. 2 ст. 205 УК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам чиновник выразил уверенность, что этот звонок поможет ему быстрее восстановиться, передает «Радиоточка НСН».
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