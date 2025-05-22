СК возбудил дело о теракте после ранения главы района в Курской области

Следственный комитет открыл уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, 22 мая украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на гражданскую машину, которая находилась в селе Белица. В результате был ранен глава района. Его травмы затронули бедро и руку.

Глава района Курской области рассказал о ранении при атаке беспилотника

Волобуев дал показания военным следователям, подтвердив обстоятельства нападения. Ведомство квалифицировало произошедшее как террористический акт по ч. 2 ст. 205 УК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам чиновник выразил уверенность, что этот звонок поможет ему быстрее восстановиться, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры