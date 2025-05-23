Каллас не смогла правильно назвать три ветви власти ЕС
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла правильно назвать три ветви власти на пресс-конференции в Сербии. Видео выступления дипломата опубликовала Еврокомиссия.
Каллас отметила, что разделение властей - один из принципов ЕС. Однако глава евродипломатии назвала одну из ветвей неправильно и не смогла произнести название другой.
«У вас есть испол…, у вас есть… у вас есть законодательная, законодательная власть, у вас есть правящая власть, потом у вас есть законод.., то есть я имею в виду суды», — указала Каллас.
После этого дипломат попыталась объяснить, что устала из-за поездок, «это была очень долгая неделя».
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Каю Каллас отстранили от подготовки ключевых документов, связанных с оборонной политикой ЕС, а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен недовольна главой евродипломатии, пишет Ura.ru.
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