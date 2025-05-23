Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла правильно назвать три ветви власти на пресс-конференции в Сербии. Видео выступления дипломата опубликовала Еврокомиссия.

Каллас отметила, что разделение властей - один из принципов ЕС. Однако глава евродипломатии назвала одну из ветвей неправильно и не смогла произнести название другой.

«У вас есть испол…, у вас есть… у вас есть законодательная, законодательная власть, у вас есть правящая власть, потом у вас есть законод.., то есть я имею в виду суды», — указала Каллас.

После этого дипломат попыталась объяснить, что устала из-за поездок, «это была очень долгая неделя».

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Каю Каллас отстранили от подготовки ключевых документов, связанных с оборонной политикой ЕС, а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен недовольна главой евродипломатии, пишет Ura.ru.

