Белгородская область запросила 3 миллиарда рублей на переселение жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые регулярно подвергались атакам со стороны ВСУ.

По словам главы региона, эти населенные пункты сильно пострадали за последние два с половиной месяца, и район пришлось полностью эвакуировать.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Гладков отметил, что три из этих населенных пунктов фактически перестали существовать, а один был закрыт уже около года назад и сейчас в нем не проживает ни одного человека. Он подчеркнул необходимость принятия решений по обеспечению переселенцев жильем.

Выделение средств планируется рассмотреть как часть усилий по поддержке граждан, пострадавших от военных действий, и восстановлению нормальной жизни в приграничных территориях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры