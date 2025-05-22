Белгородская область запросила 3 миллиарда рублей на переселение жителей

Гладков отметил, что три из этих населенных пунктов фактически перестали существовать, а один был закрыт уже около года назад и сейчас в нем не проживает ни одного человека. Он подчеркнул необходимость принятия решений по обеспечению переселенцев жильем.

Выделение средств планируется рассмотреть как часть усилий по поддержке граждан, пострадавших от военных действий, и восстановлению нормальной жизни в приграничных территориях, передает «Радиоточка НСН».

