Дорогие квадратные метры: В России ажиотаж на недвижимость
Из-за повышения ставок на ипотечные кредиты растет цена на квартиры в сданных новостройках и аренду жилья.
Высокий спрос на жилье в России сохраняется, сказал журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается», - ответил министр на вопрос о повышении первого взноса по льготной ипотеке.
Цены на квартиры расти не прекращают, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - сказала собеседница НСН.
На этом фоне собственники недавно сданных новостроек продают их дешевле строящегося жилья, но по рыночной ставке, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН. Она объяснила, что собственники вынуждены снижать цены.
«Готовое жилье, действительно, дешевле. Предполагаю, что это объявления от частных лиц. Это граждане, которые купили на хайпе квартиру в 2022 году, когда был рост. Они покупали с помощью льготной ипотеки по две-три квартиры и сейчас они хотят зафиксировать свою прибыль, уходят из этих проектов. Но они же не могут дать покупателям как частное лицо под 6%, они вынуждены продавать либо клиенту, у которого есть сумма полностью, либо клиенту, который возьмет по рыночной ставке. Вероятность очень мала, что кто-то будет брать ипотеку под 16-17%, поэтому они вынуждены снижать цены. Они не могут конкурировать с застройщиками, которые предлагают льготную ипотеку», - сказала Радченко.
Центробанк России поддержал идею депутатов Госдумы разработать льготную ипотеку с дифференцированной ставкой, сообщают «Ведомости».
Как ожидается, она будет привязана к уровню дохода в том или ином регионе, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, предложение депутатов связано с тем, что «это хорошо скажется на развитии самих регионов». По его словам, такая программа позволит развивать строительство в небольших населенных пунктов, а у граждан пропадет необходимость переезжать.
С начала года аренда трехкомнатного жилья в Москве и области подорожала на 36%, говорится в исследовании «Яндекс Аренда», передает «Лента.ру».
А стоимость аренды студий и двухкомнатных квартир подорожала за этот период на 23%, однокомнатное жилье стало снять на 22% дороже.
Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.
Инфляция и ужесточение условий по ипотеке заставляют граждан отказываться от покупки жилья и выходить на рынок аренды, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН.
«На такую статистику влияет и инфляция, и высокие ставки по ипотекам. В 2022 году было падение цен на аренду, за счет этого образовался дополнительный спрос. Он также был связан с тем, что много релокантов было, потом они стали возвращаться. Плюс многие люди, которые решили остаться за границей, стали свои квартиры продавать, то есть, снимать их с аренды. В 2022 году у нас предложения было больше, а в 2023 году обратный процесс пошел. Все факторы в совокупности сыграли. Некоторые отказываются от планов по покупке квартиры, пока переходят в аренду», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что предложение квартир в аренду в Москве с начала 2023 года уменьшилось на 66%, пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка. В агентстве «Инком-Недвижимость» указали на острую нехватку бюджетных объектов. Снижение объема предложения в 2023 году эксперты назвали максимальным за 30 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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