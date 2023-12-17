Дорогие квадратные метры: В России ажиотаж на недвижимость

«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается», - ответил министр на вопрос о повышении первого взноса по льготной ипотеке.

Цены на квартиры расти не прекращают, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

«Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - сказала собеседница НСН.