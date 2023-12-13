Юрист Соловьев предупредил об увеличении налога на недвижимость в 2024 году
Налог на недвижимость в России в 2024 году увеличится из-за завершения кадастровой переоценки объектов. Об этом рассказал заслуженный юрист Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
После переоценки стоимость недвижимости выросла в среднем на 20-25 процентов.
«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — указал Соловьев.
Сейчас налог на большинство жилых объектов составляет 0,1% от кадастровой стоимости (2% — для квартир с кадастровой ценой более 300 млн рублей). Единовременный рост сборов не может превышать 10% от прежнего размера. При этом юрист предупредил о возможном росте других касающихся недвижимости платежей: госпошлины, аренды, выкупной цены, обслуживания, ремонта.
Эксперт рекомендовал заранее узнать новую кадастровую стоимость своего жилья и примерно рассчитать размер налога, подлежащего уплате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru