ЦБ РФ: повышенный рост ипотеки может продолжиться

Это связано с тем, что с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних двух-трех лет. Ожидается, что объемы ипотечного кредитования в рамках государственных программ остаются гораздо выше средних уровней первого полугодия 2023 года, несмотря на то, что выдачи жилищных кредитов на первичном рынке ощутимо снизились, в том числе по льготным программам.

Ранее Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

