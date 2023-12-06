ЦБ РФ: повышенный рост ипотеки может продолжиться
В России в ближайшее время может продолжиться повышенный рост жилищного кредитования, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой материалы Центробанка РФ.
Это связано с тем, что с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних двух-трех лет. Ожидается, что объемы ипотечного кредитования в рамках государственных программ остаются гораздо выше средних уровней первого полугодия 2023 года, несмотря на то, что выдачи жилищных кредитов на первичном рынке ощутимо снизились, в том числе по льготным программам.
Ранее Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru