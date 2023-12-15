Минсельхоз: Около 132 тысяч семей воспользовались сельской ипотекой в 2023 году
Около 132 тысяч семей по итогам текущего года воспользовались сельской ипотекой. Об этом рассказала в интервью ТАСС первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.
По ее словам, на фоне роста ключевой ставки Центробанка такая ипотека оставляет доступным приобретение жилья на сельских территориях. Лут подчеркнула, что мера поддержки продолжается.
Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН заявил, что спрос на ипотеку в России скоро начнет падать. По его словам, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru