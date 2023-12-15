Минсельхоз: Около 132 тысяч семей воспользовались сельской ипотекой в 2023 году

Около 132 тысяч семей по итогам текущего года воспользовались сельской ипотекой. Об этом рассказала в интервью ТАСС первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.

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По ее словам, на фоне роста ключевой ставки Центробанка такая ипотека оставляет доступным приобретение жилья на сельских территориях. Лут подчеркнула, что мера поддержки продолжается.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН заявил, что спрос на ипотеку в России скоро начнет падать. По его словам, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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