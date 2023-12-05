«Недовольны, но защищены!»: Делягин о последствиях ужесточения льготной ипотеки

«Ужесточение условий приведет к росту недовольства людей, но и к росту их защищенности. Я 15 лет назад рассказывал анекдот: когда маньяку заменили расстрел ипотекой на 25 лет, правозащитники всего мира единодушно осудили это бессмысленное зверство. Пять лет назад кое-где кто-то смеялся, сейчас никто не смеется... С другой стороны, банки лишаются гарантированной прибыли, потому что пока человек может платить ипотеку, перед тем, как вылететь на улицу, он будет до последней возможности платить. Прибыль банковской системы за счет федерального бюджета снизится», - сказал Делягин.

Он отметил, что льготная ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить из-за искусственно созданного «денежного голода».

«Позиция Минфина, хоть она и вынуждена, в данном конкретном случае разумна. У нас государство, (глава ЦБ Эльвира – ред. НСН) Набиуллина, устроила жесточайший кризис экономический. Даже если представить себе ипотеку под 0%, то дай бог, если треть заемщиков, которые сейчас берут ипотеку, могут быть уверены в сохранении своих рабочих мест и своей зарплаты, которая позволит им расплачиваться. Например, мне ипотеку предоставили на 19 лет. Представить себе, что я через 19 лет в возрасте 74 лет смогу зарабатывать деньги не может никто, включая банк, который мне предоставил ипотеку, так не бывает. К сожалению, ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить, потому что государство искусственно созданным денежным голодом разрушает экономику и тем самым разрушает жизнь людей», - указал собеседник НСН.

Кроме того, депутат назвал «развратом» выдачу нескольких льготных ипотек одному человеку.

«И уж тем более (разумен - ред. НСН) запрет на то, чтобы один человек брал несколько льготных ипотечных кредитов… Льготная ипотека – это льгота, то, что дотируется государством, дотируется по социальным показаниям. Как можно давать одному заемщику несколько льготных ипотек? Это вообще какой-то разврат!», - резюмировал Делягин.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН заявил, что настоящий провал предложения на рынке недвижимости ожидается к концу года. По его словам, он скажется на объемах доступного для покупки жилья только в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

