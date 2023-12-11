Цены на арендное жилье в крупных городах выросли в среднем на 25%

Как отметила директор департамента аренды агентства недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова, в некоторых городах цена аренды однокомнатной квартиры выросла более чем на 25%, аналогичная ситуация наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.

По мнению члена генсовета общественной организации «Деловая Россия», владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, на ситуацию повлияла в том числе экономическая обстановка.

«Для многих арендодателей сдача квартир является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены», — указал эксперт.

В свою очередь, гендиректор VSN Group Яна Глазунова подчеркнула, что спрос на съем жилья растет на фоне снижения доступности ипотеки, а арендодатели поднимают цены из-за роста расходов. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, тенденция обусловлена высоким размером ключевой ставки Банка России, из-за которой выгоднее арендовать квартиру и ждать снижения процентов по ипотеке.

Как прогнозирует Яна Глазунова, в январе следующего года рост цен на аренду жилья замедлится, однако в феврале-марте ставки могут вновь повыситься.

