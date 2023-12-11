Цены на арендное жилье в крупных городах выросли в среднем на 25%
Стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Об этом пишут Известия.
Как отметила директор департамента аренды агентства недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова, в некоторых городах цена аренды однокомнатной квартиры выросла более чем на 25%, аналогичная ситуация наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.
По мнению члена генсовета общественной организации «Деловая Россия», владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, на ситуацию повлияла в том числе экономическая обстановка.
«Для многих арендодателей сдача квартир является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены», — указал эксперт.
В свою очередь, гендиректор VSN Group Яна Глазунова подчеркнула, что спрос на съем жилья растет на фоне снижения доступности ипотеки, а арендодатели поднимают цены из-за роста расходов. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, тенденция обусловлена высоким размером ключевой ставки Банка России, из-за которой выгоднее арендовать квартиру и ждать снижения процентов по ипотеке.
Как прогнозирует Яна Глазунова, в январе следующего года рост цен на аренду жилья замедлится, однако в феврале-марте ставки могут вновь повыситься.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru