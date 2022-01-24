«Дорогие доллары»: Экономист оценил отказ Центробанка от покупки иностранной валюты
Потенциал к падению рубля есть, но это не будут слишком большие значения, заявил НСН Олег Шибанов.
Решение Банка России отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке абсолютно обоснованно, регулятор таким образом хочет временно стабилизировать цены, заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
«В 2020 году это было очень явно, особенно в первом и во втором кварталах, когда ситуация с нашими сырьевыми ценами была очень непонятная. В этом плане периодически такое происходит. Банк стремится временно стабилизировать рынок отсутствием покупок. Но, с точки зрения меры, она немного другая. Сейчас эти сырьевые цены огромные, счет текущих операций у нас на историческом максимуме по четвертому кварталу 2021 года. Это, скорее, событие, которое связано с разными явлениями на рынке. Решение Банка абсолютно обоснованное», - сказал Шибанов.
Экономист подчеркнул, что решение Банка России никак не повлияет на покупку валюты среди граждан.
«Это уход одного из покупателей рынка. Но это вообще никак не относится к гражданам. Они могут продолжать покупать на бирже у банков, или еще как-то, валюту. Очевидно, что пока потенциал к падению рубля еще присутствует, но, наверное, никто не ждет слишком больших чисел. Колебания в текущих уровнях – это, скорее, более возможный вариант развития событий, чем уход в какие-то очень дорогие доллары», - резюмировал Шибанов.
Ранее евро поднялся выше 88 рублей, а курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2021 года. Как отмечал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обострение отношений России с Западом и НАТО может негативно повлиять на доллар. По его словам, сейчас следует покупать именно рубль, так как американскую валюту может ожидать обвал.
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