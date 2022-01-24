«Дорогие доллары»: Экономист оценил отказ Центробанка от покупки иностранной валюты

Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«В 2020 году это было очень явно, особенно в первом и во втором кварталах, когда ситуация с нашими сырьевыми ценами была очень непонятная. В этом плане периодически такое происходит. Банк стремится временно стабилизировать рынок отсутствием покупок. Но, с точки зрения меры, она немного другая. Сейчас эти сырьевые цены огромные, счет текущих операций у нас на историческом максимуме по четвертому кварталу 2021 года. Это, скорее, событие, которое связано с разными явлениями на рынке. Решение Банка абсолютно обоснованное», - сказал Шибанов.

Экономист подчеркнул, что решение Банка России никак не повлияет на покупку валюты среди граждан.