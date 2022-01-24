Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

В сообщении говорится, что решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«Решение о возобновлении покупки иностранной валюты... будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», - добавили в пресс-службе.

Также в ЦБ РФ добавили, что располагают достаточным набором инструментов, позволяющих «предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Ранее в Центробанке заявили, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд, сообщает RT.

