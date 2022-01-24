Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
«Решение о возобновлении покупки иностранной валюты... будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», - добавили в пресс-службе.
Также в ЦБ РФ добавили, что располагают достаточным набором инструментов, позволяющих «предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
Ранее в Центробанке заявили, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд, сообщает RT.
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