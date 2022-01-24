Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года

В сообщении говорится, что решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«Решение о возобновлении покупки иностранной валюты... будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», - добавили в пресс-службе.

Также в ЦБ РФ добавили, что располагают достаточным набором инструментов, позволяющих «предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Ранее в Центробанке заявили, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд, сообщает RT.

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