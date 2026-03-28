СМИ: Украина может остаться без ракет из-за истощения запасов США

Украина может лишиться ракет-перехватчиков из-за истощения запасов США на фоне использования боеприпасов в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal.

«ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики... Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе», - отмечает издание.

По его данным, участвующие в других конфликтах, в частности, на Украине, пострадают от растущих последствий дефицита.

Ранее СМИ сообщили, что боевые действия США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины.



