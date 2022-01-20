«Ничего смертельного»: Как заявления Байдена повлияют на долларовые вклады россиян

США в случае эскалации конфликта на Украине могут ввести санкции против отдельных российских банков, но это не затронет всю банковскую сферу и все долларовые операции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Накануне американский президент Джо Байден пообещал России «жесткие экономические последствия» в случае нападения на Украину. По его словам, при таком сценарии отечественные банки не смогут проводить операции с долларами.



«Я тоже хотел бы знать, каким образом это может быть сделано, это у Байдена надо спросить. Потому что это угроза санкциями, не вникая в суть банковских операций. Такой шантаж вызывает вопросы. Наверное, по отношению к каким-то отдельным банкам отдельные санкции возможны, но в целом угрожать, что российские банки не смогут проводить операции – это странно звучит», - объяснил Тосунян.