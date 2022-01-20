«Ничего смертельного»: Как заявления Байдена повлияют на долларовые вклады россиян
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян призвал россиян не спешить избавляться от долларов, так как санкции могут затронуть только отдельные банки.
США в случае эскалации конфликта на Украине могут ввести санкции против отдельных российских банков, но это не затронет всю банковскую сферу и все долларовые операции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Накануне американский президент Джо Байден пообещал России «жесткие экономические последствия» в случае нападения на Украину. По его словам, при таком сценарии отечественные банки не смогут проводить операции с долларами.
«Я тоже хотел бы знать, каким образом это может быть сделано, это у Байдена надо спросить. Потому что это угроза санкциями, не вникая в суть банковских операций. Такой шантаж вызывает вопросы. Наверное, по отношению к каким-то отдельным банкам отдельные санкции возможны, но в целом угрожать, что российские банки не смогут проводить операции – это странно звучит», - объяснил Тосунян.
При этом, по его словам, российская сторона должна была предвидеть подобные угрозы и перевести расчеты и в другие валюты.
«В иностранной валюте соизмеримы стали операции в евро и в других валютах, но долларовая доля составляет значительную часть – близко к половине. В этом смысле это наша недоработка, что мы многие операции, в том числе по углеводородам, продолжаем вести в долларах. Это не только касается взаимодействия с американцами, с представителями других стран расчёты тоже почему-то в долларах осуществлялись. Внутри России доля доллара сократилась и во вкладах, и в других операциях. Любая такая конфронтация, конечно, неблагоприятна, это видно и по индексам, и по фондовому рынку, и по курсу валют. Конечно, это все политические шантажи, игры, ничего позитивного в этом нет, но смертельного тоже нет, потому что все-таки мы довольно самодостаточная страна в определенной степени», - отметил он.
Тосунян также призвал россиян не спешить конвертировать валютные накопления на фоне подобных заявлений, ведь курс доллара в этом случае продолжает расти.
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«Наоборот получается, что курс доллара растет, поэтому в некотором смысле раскачка непонятно, в какую сторону срабатывает для вкладчиков. Те, кто в долларах имеют вклады, при том, что проценты по этим вкладам ничтожно низкие, получается, что они выигрыше, когда конвертируют в рубли. Но все-таки риски есть, если это не для вкладов с последующей конвертацией, а для осуществления платежей, у людей некое напряжение возникает. Люди начинают задумываться, а вдруг у меня карта банка, который подпадет под санкции. Но тут, думаю, это больше политический шантаж и спекуляции», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик Донбасса.
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