СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Астахова

Согласно информации «URA.ru», на 43-летнего чиновника вышли в рамках расследования дела о махинациях в МУП «ПОВВ». Однако до этого о претензиях к Астахову со стороны силовиков не было известно.

В челябинской мэрии вице-мэр города отвечает за городское хозяйство, в том числе за работу ЖКХ. На пост заместителя главы Челябинска Астахов был назначен в октябре 2019 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации.