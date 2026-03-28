СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Астахова

ФСБ задержала заммэра Челябинска Александра Астахова. Об этом сообщает издание «Ъ - Южный Урал».

В настоящий момент подробности операции пока не раскрываются. Известно только, что в задержании приняли участие сотрудники ФСБ и СК.

Согласно информации «URA.ru», на 43-летнего чиновника вышли в рамках расследования дела о махинациях в МУП «ПОВВ». Однако до этого о претензиях к Астахову со стороны силовиков не было известно.

В челябинской мэрии вице-мэр города отвечает за городское хозяйство, в том числе за работу ЖКХ. На пост заместителя главы Челябинска Астахов был назначен в октябре 2019 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации.

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
