Жириновский предрек обвал доллара
Обострение отношений России с Западом и НАТО или отключение РФ от международной системы SWIFT могут негативно повлиять на доллар, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политик заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Жириновского, сейчас следует покупать рубль, так как американскую валюту может ожидать обвал.
«Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — считает политик.
Парламентарий отметил, что при отключении России от SWIFT, которым угрожает Запад, граждане не смогут проводить операции с долларом, и эти «бумажки» будут никому не нужны. При этом Жириновский подчеркнул, что «рубль никуда не рухнет».
«Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат»,— заключил политик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Жириновский предрек обвал доллара
- В НАТО назвали неприемлемым требование Москвы о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии
- Зеленский поговорил по телефону с главой Еврокомиссии
- Рябков: США и Запад следуют сформированной Россией повестке по безопасности
- Зеленский ввел санкции против России
- Украина ввела временный запрет на транзит в Польшу
- Порошенко призвал украинцев объединиться для спасения Украины
- Германия не разрешила Эстонии поставку немецких вооружений Украине
- Кадыров: За нападение на полицейского жене судьи из Чечни грозит реальный срок
- Актера Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru