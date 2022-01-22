Жириновский предрек обвал доллара

По словам Жириновского, сейчас следует покупать рубль, так как американскую валюту может ожидать обвал.

«Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — считает политик.

Парламентарий отметил, что при отключении России от SWIFT, которым угрожает Запад, граждане не смогут проводить операции с долларом, и эти «бумажки» будут никому не нужны. При этом Жириновский подчеркнул, что «рубль никуда не рухнет».

«Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат»,— заключил политик.

