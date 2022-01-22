Жириновский предрек обвал доллара

Обострение отношений России с Западом и НАТО или отключение РФ от международной системы SWIFT могут негативно повлиять на доллар, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политик заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Белый дом не исключил возможность отключения РФ от SWIFT

По словам Жириновского, сейчас следует покупать рубль, так как американскую валюту может ожидать обвал.

«Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — считает политик.

Парламентарий отметил, что при отключении России от SWIFT, которым угрожает Запад, граждане не смогут проводить операции с долларом, и эти «бумажки» будут никому не нужны. При этом Жириновский подчеркнул, что «рубль никуда не рухнет».

«Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат»,— заключил политик.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:РубльДолларВладимир Жириновский
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