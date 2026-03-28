В МИД РФ предупредили об ответе Южной Корее при поставках оружия Украине

Россия примет ответные меры в отношении Южной Кореи, если Сеул будет поставлять оружие Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

«Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL», - сказал представитель МИД РФ.