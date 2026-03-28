В МИД РФ предупредили об ответе Южной Корее при поставках оружия Украине

Россия примет ответные меры в отношении Южной Кореи, если Сеул будет поставлять оружие Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

«Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL», - сказал представитель МИД РФ.

Он уточнил, что в противном случае отношения между Москвой и Сеулом могут серьезно пострадать. При этом Руденко выразил надежду на то, что у РФ не будет необходимости предпринимать такие шаги.

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — список приоритетных требований Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное участие Сеула в отправке оружия для ВСУ отдаляет перспективы урегулирования украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
