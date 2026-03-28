Сальдо: В Херсонской области изменился характер боевых действий
За последние годы в Херсонской области значительно изменился характер боевых действий на линии соприкосновения вдоль Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Он отметил, что на ситуацию в этой зоне СВО существенно повлияло развитие беспилотных технологий.
По словам политика, в настоящий момент зона поражения дронами охватывает не менее 15 км по обе стороны реки. Поэтому, заметил Сальдо, любое движение техники, лодок и личного состава сразу попадает в зону риска. Губернатор добавил, что говорить о классических крупных форсированиях «в лоб» уже нельзя.
Ранее Владимир Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Астахова
- Сальдо: В Херсонской области изменился характер боевых действий
