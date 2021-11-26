Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов

Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на 9% и составила $74,78 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также упала на 10% до $70,44 за баррель.

На отток активов на Мировом фондовом рынке повлияло сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом, более устойчивом к вакцинам, штамме коронавируса, который обнаружили в Южной Африке. Биржевые индексы фондового рынка США опустились на 2,38 процента.



