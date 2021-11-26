Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов
Российский фондовый рынок рухнул по итогам торгов 26 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии понизился до 3810,98 пункта.
Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на 9% и составила $74,78 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также упала на 10% до $70,44 за баррель.
На отток активов на Мировом фондовом рынке повлияло сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом, более устойчивом к вакцинам, штамме коронавируса, который обнаружили в Южной Африке. Биржевые индексы фондового рынка США опустились на 2,38 процента.
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