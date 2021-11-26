Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов

Российский фондовый рынок рухнул по итогам торгов 26 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии понизился до 3810,98 пункта.

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Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на 9% и составила $74,78 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также упала на 10% до $70,44 за баррель.

На отток активов на Мировом фондовом рынке повлияло сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом, более устойчивом к вакцинам, штамме коронавируса, который обнаружили в Южной Африке. Биржевые индексы фондового рынка США опустились на 2,38 процента.


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ФОТО: РИА Новости/Брайан Смит
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