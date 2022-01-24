Евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января

Рубль упал по отношению к евро и доллару, евро поднялся выше 88 рублей, а доллар почти достиг 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные московской биржи.

По состоянию на 11 утра понедельника, курс доллара растет на 31 копейку и достигает 77,74 рубля. Также падают акции российских компаний.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что геополитика действительно может влиять на финансовые рынки, но для долгосрочных инвесторов слухи об обвале российского рынка акций не должны играть никакой роли.

