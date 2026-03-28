В Дагестане произошло мощное наводнение
В Дагестане после сильных ливней произошло мощное наводнение.
По данным Telegram-канала «Baza», наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Махачкале. Отмечается, что там подтоплены десятки домов. Известно, что из-за непогоды пропало электричество, в связи с чем без света остались свыше 60 тысяч человек.
В Дербенте местные реки вышли из берегов и затопили дороги. В Сети появились кадры, на которых видно, как на склонах сильные потоки воды сносили и переворачивали автомобили.
Согласно информации источника, в Хасавюрте в результате действия стихии разрушился железнодорожный мост. В ГКУ «Дагестанавтодор» сообщили, что свыше десяти участков дорог в горных районах республики закрыли из-за сильного снегопада, схода селевых потоков и наводнения. Отмечается, что в регионе все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, специалисты уже устраняют последствия бедствия.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в более чем 130 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии.
