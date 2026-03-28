В Ставрополе предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов
ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, готовившийся агентом спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, преступление планировал гражданин России 1995 года рождения по заданию Киева. Молодой человек через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по его заданию вел разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и его семьи. Злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство для последующего подрыва автомобиля силовика.
«При задержании диверсанта... украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил несовместимые с жизнью ранения», - отметили в ФСБ.
После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о приготовлении к теракту.
Ранее завербованного Украиной россиянина задержали за подготовку теракта на военном аэродроме в Саратовской области.
