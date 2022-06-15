Догоним vs Перегоним: Каких успехов за три месяца добилось импортозамещение в России

За 3,5 месяца против российской экономики ввели шесть пакетов санкций. Многие привычные, но необходимые вещи их самых разных сфер перестали ввозиться в страну: возникли трудности с упаковкой и бумагой, системами оплаты, запчастями, чипами. В стране объявили новый этап импортозамещения, первые результаты которого уже можно наблюдать.

ВМЕСТО SWIFT

Ограничения в банковском секторе стали одними из первых и весьма чувствительных последствий санкционной политики. Так, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Эта система позволяла делать переводы между банками в автоматическом режиме.

Еще 2 июня компания «РТ-Техприемка» госкорпорации Ростех на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. По словам разработчиков, на ее основе можно выстроить систему для платежей в международных расчетах. CELLS может проводить международные платежи, мультивалютные операции, опознавать пользователя и даже обеспечивать хранение цифровой валюты.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что система на блокчейн-платформе представляет альтернативу SWIFT и отличается высокой скоростью, безопасностью и «безотзывностью транзакций». Евтушенко добавил, что с помощью платформы можно будет проводить платежи в национальных валютах, что ликвидирует риск, приносимый санкциями.