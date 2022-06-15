Догоним vs Перегоним: Каких успехов за три месяца добилось импортозамещение в России
Вопреки санкциям и кризису в стране появляются первые признаки реального импортозамещения в ключевых областях.
За 3,5 месяца против российской экономики ввели шесть пакетов санкций. Многие привычные, но необходимые вещи их самых разных сфер перестали ввозиться в страну: возникли трудности с упаковкой и бумагой, системами оплаты, запчастями, чипами. В стране объявили новый этап импортозамещения, первые результаты которого уже можно наблюдать.
ВМЕСТО SWIFT
Ограничения в банковском секторе стали одними из первых и весьма чувствительных последствий санкционной политики. Так, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Эта система позволяла делать переводы между банками в автоматическом режиме.
Еще 2 июня компания «РТ-Техприемка» госкорпорации Ростех на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. По словам разработчиков, на ее основе можно выстроить систему для платежей в международных расчетах. CELLS может проводить международные платежи, мультивалютные операции, опознавать пользователя и даже обеспечивать хранение цифровой валюты.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что система на блокчейн-платформе представляет альтернативу SWIFT и отличается высокой скоростью, безопасностью и «безотзывностью транзакций». Евтушенко добавил, что с помощью платформы можно будет проводить платежи в национальных валютах, что ликвидирует риск, приносимый санкциями.
«ЭКОЛОГИЧНЫЙ» TETRAPAK
Национальный совет по вопросам торговли Швеции 12 июня отказал компании Tetra Pak в просьбе экспортировать свою продукцию в Россию, написала газета Dagens Nyheter. Информация о том, что шведская компания уходит из России, появилась еще в мае. По данным источника РИА Новости, головной офис компании прекратил взаимодействовать с российским АО «Тетра Пак», что должно было привести к полной остановке производства.
Однако в России уже в этом году начнется выпуск собственной асептической упаковка типа TetraPak, PurePak. Об этом большом в интервью РБК заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Первые партии отечественного картона для PurePak уже закуплены для молочной отрасли, а массовое производство начнется еще до конца года, подчеркнула зампред правительства. По ее словам, сложной задачей было совместить российскую целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов питания, чтобы импортозаместить упаковку. При этом она предупредила, что привычной «красивой белой упаковки» ждать не стоит, скорее всего, картон станет серым, зато «экологичным».
Зампред правительства также отметила, что экспериментальная упаковка сейчас производится целлюлозно-бумажной компанией «Монди» в Коми, также в эксперимент включили производителей молока, например, завод имени Верещагина в Вологде.
ОФИСНАЯ БУМАГА
С дефицитом и резким спекулятивным ростом цен на бумагу россияне столкнулись еще в марте. Стоимость одной пачки подскочила в 2-3 раза, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Все это произошло на фоне ухода из страны основных поставщиков. Так, в мае из России собрался уходить крупный американский производитель бумаги SvetoCopy. В компании также заявили о продаже главного актива, Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области. Об уходе из России еще 5 мая группа Mondi объявила о продаже входящего в её состав завода АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК»), сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, химикаты, использовавшиеся для производства белой бумаги, поставлялись из-за рубежа. Однако на фоне санкций возникли сложности с поставкой этих средств, заводам пришлось перестраивать производственные процессы и переходить на изготовление офисной бумаги с новыми характеристиками.
Однако уже в конце мая научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ, входит в «Ростех») отчитался о разработке химиката для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги. Об этом сообщает госкорпорация.
Отмечается, что ГИПХ «разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей». Предприятие ведет переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада страны.
РОССИЙСКИЙ GOOGLE PLAY
10 марта магазин приложений Google Play ограничил свою деятельность в России на фоне санкций. Так, жителям страны стали недоступны платные услуги, сообщили в компании Google. Похожие меры ввел Apple. После этого пользователи из РФ регулярно сталкивались с последствиями наложенных ограничений: из магазинов приложений исчезали банковские приложения (Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ), затем недоступной стала оплата подписок.
В это же время начался запуск отечественного магазина приложений RuStore. В Минцифры 19 мая сообщили, что он будет предустанавливаться на устройства в России. При этом в России появилось сразу два аналога магазинов приложений: конкуренцию официальному приложению от Минцифры составил NashStore. Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор NashStore компании АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, созданный VK и Минцифры магазин приложений RuStore обеспечит суверенность ключевым российским сервисам, но не помешает работе частного аналога.
19 мая стало известно о том, что магазин приложений на Android от VK и Минцифры RuStore внесут в список обязательных для предустановки программ на технические устройства. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, бета-версия приложения RuStore будет запущена 25 мая. 16 мая для загрузок стал доступен российский магазин приложений на Android NashStore. По словам его разработчиков, пользователи смогут сами определиться, к какому из вариантов обратиться в поисках необходимых приложений.
НАШ ОТВЕТ APPLE PAY
Еще одним не столь важным, но ощутимым неудобством стало то, что российские пользователи потеряли доступ к бесконтактной системе оплаты Apple Pay и Google Pay. Однако в 25 октября клиенты российской платежной системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты, написали 15 июня «Известия».
Операции будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Отмечается, что оплату можно будет провести только после аутентификации держателя пластиковой карты. Для считывания кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.
Сервис начнет предоставляться по мере внедрения технологии в контуре банка.
ДЕРЖИМ СВЯЗЬ С МИРОМ
При этом в стране признали, что импортозаместить абсолютно всё не представляется возможным. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в своей статье для РБК напомнил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, в котором развитие невозможно без международных партнерств. Чемезов подчеркнул, что изоляция, как и попытка делать все своими силами, это «путь в никуда».
«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — добавил Чемезов.
Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в ряде отраслей Россия вполне может за 10 лет стать технологически независимой от импорта.
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