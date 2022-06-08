«Дело каждого»: В автоиндустрии оценили выпуск LADA Granta без подушек безопасности
Представители российского автопрома Татьяна Арабаджи и Сергей Ильинский в эфире НСН прокомментировали информацию о выпуске автомобилей Lada без подушек безопасности.
Упрощенные машины Lada, скорее всего, будут выпускаться до тех пор, пока не наладят свое производство комплектующих или поставку китайских, объяснила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«АвтоВАЗ» ранее в среду сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва. Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года». Однако СМИ передают, что у самого простого седана будут отсутствовать подушки безопасности, АБС и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
«Вам сейчас никто не даст ответ на вопрос, когда перестанут выпускать автомобили без подушек безопасности. Все зависит от того, когда АвтоВАЗ и другие компании, столкнувшиеся с этими же проблемами, смогут заменить поставщиков компонентов и производить подушки, АБС и т.д. Как только они сертифицируют все это и начнут получать в необходимом объеме, тогда они и будут производить автомобили в комплектации, которые были ранее. Что касается покупки, я никогда никому ничего не советую и не отговариваю, это личное дело каждого. Каждый должен посмотреть предложение на рынке новых или подержанных автомобилей и решить для себя, что человеку важно. У каждого решение будет свое. Установить ГЛОНАСС в автомобиль теоретически можно, все остальное – надо будет смотреть по конструкции автомобиля», - рассказала Арабаджи.
При этом отсутствие части важных деталей в России было вызвано «разделением труда» с другими странами мира, которые теперь тоже остались без поставок из РФ.
«Разговор о том, почему у нас не налажен выпуск подушек, растянется на полтора дня. У нас было мировое разделение труда. Теперь мы столкнулись с нехваткой чего-то одного, а мировой автопром столкнулся с нехваткой другого, что поставляла Россия, Украина. У нас поставлена задача импортозамещения, я думаю, что ведутся российские разработки. В текущих условиях, наверное, [поставлять] будут в основном китайские компоненты. Другие, увы, не могут с нами работать по разным причинам», - резюмировала глава агентства.
При этом директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский не опроверг, но и не подтвердил «Радиоточке НСН» информацию о выпуске автомобилей с упрощенной комплектацией.
«Все детали о комплектации автомобиля Lada Granta будут объявлены чуть-чуть позднее», - пояснил он.
Ранее управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев в пресс-центре НСН назвал иллюзией мнение о том, что за рубежом сейчас можно купить машины в разы дешевле, чем в России.
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