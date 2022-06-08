«Дело каждого»: В автоиндустрии оценили выпуск LADA Granta без подушек безопасности

Упрощенные машины Lada, скорее всего, будут выпускаться до тех пор, пока не наладят свое производство комплектующих или поставку китайских, объяснила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«АвтоВАЗ» ранее в среду сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва. Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года». Однако СМИ передают, что у самого простого седана будут отсутствовать подушки безопасности, АБС и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.