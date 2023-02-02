«Десятки миллиардов»: Аналитик назвал потери бюджета от теракта на «Северном потоке»

Упущенная выгода от невозможности транспортировки газа может оцениваться в десятки миллиардов ежегодно, сказал НСН аналитик Алексей Гривач.

Для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках». Лавров отметил, что ее слова говорят о прямом участии США в теракте. Гривач назвал расследование теракта жалким фарсом.

«Официально Россия никого не обвиняла. Но все прекрасно понимают, кому это выгодно, и кто мог провести или санкционировать подобную диверсию. А также видят этот жалкий фарс с так называемым расследованием. Поведение Германии, интересы которой в результате диверсии пострадали не меньше, а может быть и больше, чем российские, показывает, что она мягко говоря не вполне самостоятельна. Но я бы не стал ставить окончательный крест ни на потоках, тем более что одна из ниток СП-2 находится в рабочем состоянии, ни на поставках российского газа в Европу», - сказал Гривач.

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Собеседник НСН отметил, что для восстановления газопровода России нужны гарантии его востребованности европейскими странами.

«Технически нитки газопровода можно восстановить, хотя промедление, разумеется, не идет на пользу. Но поскольку газопровод ценен не сам по себе, а как инструмент доставки газа от поставщика к потребителю, чтобы восстанавливать должны быть четкие гарантии того, что инфраструктура будет востребована потребителями - Германией и ЕС. Сейчас же мы не только не имеем таких гарантий, но видим откровенный саботаж расследования со стороны европейских правительств, в том числе Берлина», - пояснил Гривач.

Аналитик считает, что российский бюджет несет миллиардные убытки из-за невозможности транспортировка газа.

«Убытки велики. Как минимум, несколько сотен миллионов долларов потребуется на восстановление газопроводов. Если этого не произойдет, то потеряны будут инвестиции в десятки миллиардов долларов, а упущенную выгоду от невозможности транспортировки вообще сложно оценить. Это десятки миллиардов выручки ежегодно», - резюмировал Гривач.

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Ранее Алексей Гривач в эфире НСН говорил, что возможный отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны.

Теракт на газопроводе произошел 27 сентября прошлого года. Компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСШАДеньгиГазТерактСеверный Поток
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