«Десятки миллиардов»: Аналитик назвал потери бюджета от теракта на «Северном потоке»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках». Лавров отметил, что ее слова говорят о прямом участии США в теракте. Гривач назвал расследование теракта жалким фарсом.

«Официально Россия никого не обвиняла. Но все прекрасно понимают, кому это выгодно, и кто мог провести или санкционировать подобную диверсию. А также видят этот жалкий фарс с так называемым расследованием. Поведение Германии, интересы которой в результате диверсии пострадали не меньше, а может быть и больше, чем российские, показывает, что она мягко говоря не вполне самостоятельна. Но я бы не стал ставить окончательный крест ни на потоках, тем более что одна из ниток СП-2 находится в рабочем состоянии, ни на поставках российского газа в Европу», - сказал Гривач.