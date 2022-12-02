Путин заявил Шольцу о необходимости открытого расследования теракта на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракт на двух нитках газопровода «Северный поток» нуждается в открытом расследовании.

«Обстоятельства взрывов нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур», - сказал Путин.

Ранее Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что англосаксы устроили теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения двух газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазТерактСеверный ПотокШольцВладимир Путин
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