Путин заявил Шольцу о необходимости открытого расследования теракта на «Северных потоках»
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракт на двух нитках газопровода «Северный поток» нуждается в открытом расследовании.
«Обстоятельства взрывов нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур», - сказал Путин.
Ранее Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что англосаксы устроили теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения двух газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Участниками предсезонного турнира в ОАЭ стали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
- Российские войска поразили пункт дислокации наёмников в Часовом Яре в ДНР
- Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската
- В Европе хотят лишать свободы за обход санкций
- Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений
- Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
- Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
- Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
- «Формула 1» отменила Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса
- МЧС заявило о возобновлении движения паромов через Керченский пролив
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru