«Назло бабушке уши отморожу»: Отказ Италии от российского газа описали поговоркой
Италия получает газ в Алжире и многих других странах, однако не будет сильно торопиться с отказом от поставок из России, сказал в эфире НСН Алексей Гривач.
Возможный отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны, сказал в интервью НСН заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци ранее заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года.
«Отказаться можно от чего угодно и когда угодно, вопрос в рациональности такого поведения. Искусственное сокращение источников поставок создает больше проблем для покупателя. Это история, с одной стороны связанная с формулой "назло бабушке уши отморожу", а с другой – это может быть политес о том, что мы тоже в этом направлении действуем, но сильно не торопимся в ущерб своим критическим интересам», - сказал Гривач.
При этом он признал, что Италия уникальная страна в плане диверсификации поставок газа.
«Италия исторически имела наибольшую из всех стран ЕС диверсификацию поставок. У них был газ из России, из Северной Африки – Алжира и Ливии, с севера – из Нидерландов и Норвегии, терминалы СПГ, после открытия трансадриатического газопровода – еще и газ из Азербайджана плюс небольшая собственная добыча. У них весь возможный набор, в этом Италия уникальная страна. У них были разные периоды, когда было больше алжирского или российского газа и так далее. Сейчас у них больше алжирского газа, но все это происходит на фоне кризиса, проблем промышленности и социального сектора, и экстремально высоких цен на энергию. Но это история не очень устойчивая. Когда ты должен не брать из большого источника газ, это будет бремя для энергетической системы и экономики», - заключил собеседник НСН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Италия занимает агрессивную антироссийскую позицию и накачивает Украину самыми современными вооружениями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области
- В России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников
- Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам
- СМИ: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников
- Медведев призвал устранить из ландшафта антигосударственные политические силы
- ACER: Механизм ограничения цен на газ в ЕС не отразился на его стоимости
- Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны
- Экс-советник Кучмы заявил, что отказ ФРГ поставлять Leopard стал победой Путина
- Нидерланды отправят в Польшу восемь истребителей F-35
- Медведев назвал спецоперацию на Украине «вынужденной мерой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru