«Назло бабушке уши отморожу»: Отказ Италии от российского газа описали поговоркой

Италия получает газ в Алжире и многих других странах, однако не будет сильно торопиться с отказом от поставок из России, сказал в эфире НСН Алексей Гривач.

Возможный отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны, сказал в интервью НСН заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци ранее заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года.

Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года
«Отказаться можно от чего угодно и когда угодно, вопрос в рациональности такого поведения. Искусственное сокращение источников поставок создает больше проблем для покупателя. Это история, с одной стороны связанная с формулой "назло бабушке уши отморожу", а с другой – это может быть политес о том, что мы тоже в этом направлении действуем, но сильно не торопимся в ущерб своим критическим интересам», - сказал Гривач.

При этом он признал, что Италия уникальная страна в плане диверсификации поставок газа.

Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Россией и Украиной
«Италия исторически имела наибольшую из всех стран ЕС диверсификацию поставок. У них был газ из России, из Северной Африки – Алжира и Ливии, с севера – из Нидерландов и Норвегии, терминалы СПГ, после открытия трансадриатического газопровода – еще и газ из Азербайджана плюс небольшая собственная добыча. У них весь возможный набор, в этом Италия уникальная страна. У них были разные периоды, когда было больше алжирского или российского газа и так далее. Сейчас у них больше алжирского газа, но все это происходит на фоне кризиса, проблем промышленности и социального сектора, и экстремально высоких цен на энергию. Но это история не очень устойчивая. Когда ты должен не брать из большого источника газ, это будет бремя для энергетической системы и экономики», - заключил собеседник НСН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Италия занимает агрессивную антироссийскую позицию и накачивает Украину самыми современными вооружениями.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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