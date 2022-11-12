СМИ: Суда с выключенными датчиками о локации заметили около «Северных потоков» перед ЧП

Два неопознанных судна с отключенными датчиками проходили в дни перед терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в зоне возле трубопроводов. Об этом пишет Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know.

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По данным издания, специалисты зафиксировали суда длиной 95-130 метров, которые проходили в нескольких километрах от мест утечек на «Северных потоках».

«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — сообщил глава Space Know Джерри Яворницки.

Представители компании проанализировали спутниковые снимки за 90 дней и зафиксировали 25 различных проходящих в этом районе судов, у 23 из которых были включены системы опознавания. Wired указывает, что аналитики поделились полученными сведениями с НАТО.

В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Газопровод
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