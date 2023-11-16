Компания РЖД допустила трудоустройство заключенных и трудовых мигрантов

Он подчеркнул, что компания применяет для набора и сохранения персонала традиционные методы, в частности, повышение зональных надбавок и зарплаты, однако дополнительно изучаются и иные возможности.

Шаханов отметил, что РЖД уже начала взаимодействие со ФСИН и рассматривает возможность осужденных к принудительным работам. При всех рисках это дополнительная возможность для компании, например, в труднодоступных районах Забайкальского края, и дополнительный источник покрытия дефицита.

Привлечение к работе иностранцев также влечет за собой ряд проблем, связанных, в частности, с пересчетом их зарплаты на рубли. «Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше», — подчеркнул Шаханов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект, который устанавливает ответственность предприятий за приглашенных трудовых мигрантов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

