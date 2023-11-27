«Как тут оказались?»: Государство призвали к прагматизму в отношении мигрантов
Мигранты с семьями, желающие стать гражданами России, должны иметь поддержку от государства в отличие от приехавших на заработки иностранцев, заявила НСН Маргарита Лянге.
Мигрантам, приезжающим на временную работу в РФ, не нужно брать с собой детей, заявила в эфире НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Ранее Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за то, чтобы все дети, которые поступают в школы, знали русский язык.
«Есть определенные нормы, согласно которым человек должен быть способен воспринимать знания, которые дают в школах. Это ведь естественно, что ребенок должен понимать язык, на котором с ним говорит преподаватель. Нам пора заново выстраивать систему работы с мигрантами. Прежде всего четко разделить на две категории. Если мигранты не собираются быть гражданами России, а приезжают сюда на временную работу, то не нужно брать с собой в командировку домашних питомцев, престарелых родителей, жену и детей. Другое дело, когда мигрант и вся его семья собираются стать гражданами РФ. В таком случае должны быть четко прописаны этапы этого процесса», - разъяснила собеседница НСН.
По ее словам, государство должно относиться к процессу миграции с неким прагматизмом.
«Если нам эти люди нужны, тогда давайте в них серьезно вкладываться, выстраивать под их адаптацию эффективную систему, начиная с детского сада. Если же эти дети – будущие граждане РФ, то мы их обнимем, поцелуем, обласкаем и деньги потратим, если нет, то извините. Если это не наши будущие граждане, то возникает главный вопрос: как эти дети вообще оказались на территории России? Если это не будущие граждане нашей страны, то их здесь быть не должно, мы не должны нести расходы за то, что кто-то поехал в командировку с кошками, собаками и до кучи захватил своих детей. Слишком много громких фраз сейчас, слишком мутно все в сфере миграции, нет четкости. Пусть экономисты обоснуют и скажут конкретно, сколько мигрантов нам нужно для экономики и сколько из них нужны нам с детьми. Прагматизм со стороны государства по отношению к миграции должен быть прозрачным и понятным всему обществу», - отметила Лянге.
Ранее Лянге заявила «Радиоточке НСН», что сегодня российское общество напряженно относится к приезжим из других стран, однако это общемировая проблема, которая в России стоит даже менее остро, чем в других странах.
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