«Как тут оказались?»: Государство призвали к прагматизму в отношении мигрантов

По ее словам, государство должно относиться к процессу миграции с неким прагматизмом.

«Если нам эти люди нужны, тогда давайте в них серьезно вкладываться, выстраивать под их адаптацию эффективную систему, начиная с детского сада. Если же эти дети – будущие граждане РФ, то мы их обнимем, поцелуем, обласкаем и деньги потратим, если нет, то извините. Если это не наши будущие граждане, то возникает главный вопрос: как эти дети вообще оказались на территории России? Если это не будущие граждане нашей страны, то их здесь быть не должно, мы не должны нести расходы за то, что кто-то поехал в командировку с кошками, собаками и до кучи захватил своих детей. Слишком много громких фраз сейчас, слишком мутно все в сфере миграции, нет четкости. Пусть экономисты обоснуют и скажут конкретно, сколько мигрантов нам нужно для экономики и сколько из них нужны нам с детьми. Прагматизм со стороны государства по отношению к миграции должен быть прозрачным и понятным всему обществу», - отметила Лянге.

Ранее Лянге заявила «Радиоточке НСН», что сегодня российское общество напряженно относится к приезжим из других стран, однако это общемировая проблема, которая в России стоит даже менее остро, чем в других странах.

