Молдавия объявила об отказе от российского газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика прекратит закупки газа у «Газпрома». По его словам, топливо было куплено на европейском рынке. Заявление главы минэнерго прозвучало на Евроатлантическом форуме устойчивости.

Молдавия закупит газ на кредитные средства от Европы

Как утверждает Парликов, газ, приобретенный у альтернативнх источников, обошелся Молдавии дешевле, чем было прописано в контракте с «Газпромом», передает РИА Новости.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». При этом газ из России направляется в Приднестровье, в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов.


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ФОТО: РИА Новости
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