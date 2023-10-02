Молдавия объявила об отказе от российского газа

Как утверждает Парликов, газ, приобретенный у альтернативнх источников, обошелся Молдавии дешевле, чем было прописано в контракте с «Газпромом», передает РИА Новости.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». При этом газ из России направляется в Приднестровье, в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов.



