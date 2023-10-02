Молдавия объявила об отказе от российского газа
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика прекратит закупки газа у «Газпрома». По его словам, топливо было куплено на европейском рынке. Заявление главы минэнерго прозвучало на Евроатлантическом форуме устойчивости.
Как утверждает Парликов, газ, приобретенный у альтернативнх источников, обошелся Молдавии дешевле, чем было прописано в контракте с «Газпромом», передает РИА Новости.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». При этом газ из России направляется в Приднестровье, в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru