Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки
Газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли - из-за падения давления подозревают, что произошла утечка топлива, сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
«Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в подводном газопроводе», — сообщили в компании.
В Gasgrid Finland приняли решение перекрыть транспортировку газа.
Ранее власти Нидерландов закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене, сообщила национальная телерадиовещательная корпорация ONS. Прекращение работы объекта в Гронингене означает окончание добычи газа на севере Нидерландов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru