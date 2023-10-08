Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

Газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли - из-за падения давления подозревают, что произошла утечка топлива, сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.

В Европе стоимость газа за неделю снизилась на 28%

«Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в подводном газопроводе», — сообщили в компании.

В Gasgrid Finland приняли решение перекрыть транспортировку газа.

Ранее власти Нидерландов закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене, сообщила национальная телерадиовещательная корпорация ONS. Прекращение работы объекта в Гронингене означает окончание добычи газа на севере Нидерландов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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