Нидерланды закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа
Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене, сообщила национальная телерадиовещательная корпорация ONS.
Добыча газа остановилась в 6:00 в воскресенье. Причиной закрытия месторождения стала вероятность новых землетрясений в этом районе.
Прекращение работы объекта в Гронингене означает окончание добычи газа на севере Нидерландов.
Ранее сообщалось, что в случае холодной зимы месторождение могут снова открыть.
Бывший топ-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что страна не сможет обойтись без российского газа. Он посоветовал руководству страны не идти на конфликт с «Газпромом», передает «Радиоточка НСН».
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