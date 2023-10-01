Нидерланды закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа

Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене, сообщила национальная телерадиовещательная корпорация ONS.

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Добыча газа остановилась в 6:00 в воскресенье. Причиной закрытия месторождения стала вероятность новых землетрясений в этом районе.

Прекращение работы объекта в Гронингене означает окончание добычи газа на севере Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в случае холодной зимы месторождение могут снова открыть.

Бывший топ-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что страна не сможет обойтись без российского газа. Он посоветовал руководству страны не идти на конфликт с «Газпромом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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