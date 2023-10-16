В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю наблюдений
Общие запасы газа в Евросоюзе достигли максимума за всю историю, подземные хранилища топлива заполнены на 97,89%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что в европейских ПХГ находится 107,75 млрд кубометров топлива. Страны ЕС еще в середине августа заполнили подземные хранилища газом на целевые 90% к отопительному сезону.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что Европа может заполнить хранилища почти на 100%, но в случае полной остановки поставок газа из России и холодной зимы это спровоцирует нестабильность на рынке. По данным ведомства, к концу грядущего отопительного сезона запасы в европейских ПХГ могут опуститься ниже критических 20 процентов.
Между тем биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта взлетели выше $600 за тысячу кубометров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru