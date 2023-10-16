В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю наблюдений

Отмечается, что в европейских ПХГ находится 107,75 млрд кубометров топлива. Страны ЕС еще в середине августа заполнили подземные хранилища газом на целевые 90% к отопительному сезону.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что Европа может заполнить хранилища почти на 100%, но в случае полной остановки поставок газа из России и холодной зимы это спровоцирует нестабильность на рынке. По данным ведомства, к концу грядущего отопительного сезона запасы в европейских ПХГ могут опуститься ниже критических 20 процентов.

Между тем биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта взлетели выше $600 за тысячу кубометров, напоминает RT.

