«Миллиарды для аграриев!»: В Госдуме опровергли «страшилки» СМИ о снижении урожая из-за санкций
Рост цен на химикаты произойдет уже сейчас, однако проблемы могут быть лишь с урожаем будущего года, сказал НСН Сергей Лисовский.
Проблемы с поставками химикатов не сильно скажутся на урожае этого года, а вот в следующем могут возникнуть проблемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор и бывший медиаменеджер Сергей Лисовский.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что из-за проблем с химикатами для защиты растений урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы.
«Мы многое сможем компенсировать, при этом увеличение стоимость средств защиты растений, конечно, произойдет Многие их уже закупили, и вряд ли это сильно скажется на урожае этого года. А вот на следующий год, если будет также продолжаться, то будут вопросы, если мы не найдем замену из стран, которые не участвуют в санкционной политике», - сказал Лисовский.
При этом он высказал мнение, санкции ЕС и США в этом году больше ударят по европейским и американским компаниям, чем по российским аграриям.
«Это (санкции - прим. НСН) влияет на все. У нас много техники американской компании "John Deere", европейской, но слава Богу, что мы сохранили "Ростсельмаш", который последние два года увеличивал объемы производства, много его техники идет через Росагролизинг. Понятно, что это повлияет и влияет уже, но пока, на этот год, я надеюсь, что эти влияния будут не столь существенными, как у тех же европейских или американских производителей», - отметил парламентарий.
При этом он рассказал, на что планируется потратить более 240 млрд рублей, которые Минсельхоз просит на поддержку аграриев.
«Дополнительные меры обсуждаются. Минсельхоз вышел на правительство, попросил дополнительно 242 млрд рублей. Большая часть идет на компенсацию потерь, которые происходят по субсидированным кредитам. Допустим, раньше аграрий получал кредит под ставку 5%, а банку платили еще 5%, потому что реальная ставка была 10%. А сейчас, когда аграриям надо сохранить ставку 5%, а реальная ставка 25%, то расходы на компенсацию ставки у Минсельхоза увеличились. Тем не менее, там заложено дополнительно 10 млрд рублей на растениеводство, компенсацию потерь по кормам. Заложен 21 млрд рублей – на поддержку значимых сельхозпредприятий, что стабилизирует цены на их продукцию. А также есть еще ряд программ, которые будут дополнительно финансироваться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин говорил НСН, что рост цен на удобрения бьет и по предприятиям, и по фермерам.
«Главное – это цена на минеральные удобрения. Она ощутима и у селян, и у фермеров, и у крупных предприятий. Цена на сложные удобрения, допустим на карбамид, взлетела более чем в 3,1 раза. Пока ситуация очень сложная, к нам снова идут обращения, что уже не только на азотные удобрения, но и на калий взвинтили цену», - сказал Кашин.
При этом он отметил, что главное на данном этапе – сохранить на весеннюю полевую кампанию короткие кредиты со ставкой не выше 5%.
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