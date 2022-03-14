«Миллиарды для аграриев!»: В Госдуме опровергли «страшилки» СМИ о снижении урожая из-за санкций

Проблемы с поставками химикатов не сильно скажутся на урожае этого года, а вот в следующем могут возникнуть проблемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор и бывший медиаменеджер Сергей Лисовский.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что из-за проблем с химикатами для защиты растений урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы.