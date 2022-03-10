Deere & Co приостановит экспорт сельхозтехники в Россию и Белоруссию

Американский производитель сельскохозяйственной техники и навесных устройств для нее Deere & Co прекратит поставки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего в мире машиностроителя. Там уточнили, что изначально запрет на экспорт был введен для России и с четверга техника перестанет поступать в Белоруссию.

Как заявила пресс-секретарь корпорации Дженнифер Хартманн, в компании Deere & Co глубоко опечалены развитием событий на Украине. Тем не менее, как передает Bloomberg, руководство продолжит следить за ситуацией, соблюдая при этом введенные американские и международные санкции.