Deere & Co приостановит экспорт сельхозтехники в Россию и Белоруссию

Американский производитель сельскохозяйственной техники и навесных устройств для нее Deere & Co прекратит поставки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего в мире машиностроителя. Там уточнили, что изначально запрет на экспорт был введен для России и с четверга техника перестанет поступать в Белоруссию.

Как заявила пресс-секретарь корпорации Дженнифер Хартманн, в компании Deere & Co глубоко опечалены развитием событий на Украине. Тем не менее, как передает Bloomberg, руководство продолжит следить за ситуацией, соблюдая при этом введенные американские и международные санкции.

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В Deere & Co также уточнили, что объемы поставок техники и оборудования в Россию и Украину составляет около 3% от годового оборота продаж. При этом в России компания имеет завод по производству посевной, культиваторной и другой почвообрабатывающей навесной техники в Оренбурге и склад запчастей в подмосковном Домодедове.

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Фото: facebook.com/BelarusTractorsofficial
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоСанкции Против России
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