Спрос и экспорт: Россия ответит на «потолок цен» на нефть скидками для других стран

По его словам, если России не будет хватать судов для вывоза нефти на мировой рынок, тогда страна будет вынуждена сократить ее добычу. Однако, указал Юшков, сокращение будет некритичным, а ожидать его можно лишь в начале 2023 года.

«Сокращение добычи нефти – это возможные сложности с доставкой нефти на мировой рынок. Мы собираем лояльный себе флот, какой размер его непонятно, все это секретно. Если нам не будет хватать судов для вывоза нефти на мировой рынок, вот тогда и произойдет то самое сокращение. Опять же, в начале года оно будет больше, а во втором полугодии его возможно вообще уже не будет. 600-700 тысяч баррелей в сутки – это некритично. Вполне возможно, что, если из-за глобальной рецессии цены будут снижаться, ОПЕК+ поддержит цены сокращением квот. Все склоняются к тому, что в Европе будет глобальная рецессия на протяжении первого полугодия», - указал он.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Россия введет запрет на поставки нефти только морскими перевозками. Если власти решат запретить поставку нефти и через трубопровод, то, подчеркнул Юшков, это чревато тем, что Сербия также может остаться без «черного золота».