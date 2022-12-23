Спрос и экспорт: Россия ответит на «потолок цен» на нефть скидками для других стран
Большинство «недружественных» стран и так ввели запрет на импорт из России и не покупали нефть, отметил в эфире НСН эксперт Игорь Юшков.
Если Россия откажется поставлять нефть странам, которые будут соблюдать потолок цен, то в течение трех-четырех месяцев будет переходный период, на протяжении которого увеличится скидка на российскую нефть, при этом сокращение экспорта не будет критичным, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в качестве ответных мер Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Новак также подчеркнул, что в связи с этим решением Россия готова на сокращение добычи нефти, которое в начале 2023 года может составить 5-7%. Игорь Юшков отметил, что сокращение экспорта нефти может спровоцировать рост цен на мировом рынке.
«Три-четыре месяца будет переходный период, на протяжении которого мы сократим экспорт, и, возможно, увеличится скидка на российскую нефть. Повторяется история весны 2022 года: тогда американцы ввели против нас эмбарго, запретив к себе поставки, европейцы просто боялись что-то российское брать и сократили закупки у нас. Пока мы перестраивались на азиатские рынки, увеличилась скидка на российский сорт Urals и было небольшое снижение объемов экспорта. Сейчас такая же примерно история будет. Но опять же, сокращение экспорта может спровоцировать рост цен на мировом рынке. Заявление Новака о том, что мы не будем поставлять нефть в страны – это, скорее, показательная мера, потому что большинство этих стран либо сами ввели запрет на импорт из России, либо не покупали нефть вовсе», - сказал Юшков.
По его словам, если России не будет хватать судов для вывоза нефти на мировой рынок, тогда страна будет вынуждена сократить ее добычу. Однако, указал Юшков, сокращение будет некритичным, а ожидать его можно лишь в начале 2023 года.
«Сокращение добычи нефти – это возможные сложности с доставкой нефти на мировой рынок. Мы собираем лояльный себе флот, какой размер его непонятно, все это секретно. Если нам не будет хватать судов для вывоза нефти на мировой рынок, вот тогда и произойдет то самое сокращение. Опять же, в начале года оно будет больше, а во втором полугодии его возможно вообще уже не будет. 600-700 тысяч баррелей в сутки – это некритично. Вполне возможно, что, если из-за глобальной рецессии цены будут снижаться, ОПЕК+ поддержит цены сокращением квот. Все склоняются к тому, что в Европе будет глобальная рецессия на протяжении первого полугодия», - указал он.
Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Россия введет запрет на поставки нефти только морскими перевозками. Если власти решат запретить поставку нефти и через трубопровод, то, подчеркнул Юшков, это чревато тем, что Сербия также может остаться без «черного золота».
«Думаю, что запреты на поставку нефти в страны, которые ввели против нас свой потолок цены, тоже будет, как и там потолок цены, распространяться только на морские перевозки. Иначе мы рискуем сербов отрезать от нефти, а это не очень хорошо. Думаю, что трубу исключат из ответных мер точно так же, как они исключили трубу из потолка цены», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, затем к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Ограничение вступило в силу 5 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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