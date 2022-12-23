Новак: Россия не будет продавать нефть в страны, требующие соблюдения потолка цен
Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Зампредседателя правительства напомнил о готовящемся указе президента Владимира Путина об ответных мерах на ограничения.
«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — цитирует Новака РИА Новости.
Вице-премьер указал, что РФ готова пойти на частичное сокращение нефтедобычи, отмечает Ura.ru. В начале следующего года оно может составить около 500-700 тысяч баррелей в сутки, или 5-7%. По словам Новака, речь идет о незначительном объеме сырья, тем не менее, подобные риски существуют.
В начале декабря вступило в силу решение об ограничении Евросоюзом цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Кроме того, ЕС перестал принимать перевозимую по морю нефть из РФ. Россия анонсировала ответные меры на ограничения, ожидается, что Владимир Путин подпишет соответствующий указ 26-27 декабря, пишет РИА ФАН.
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